Sahune

Marché hebdomadaire de producteurs et artisans

Place du village Sahune Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-09-16 20:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Marché hebdomadaire de producteurs et artisans locaux chaque mercredi de 18h à 20h.

Buvette et food trucks sur place.

Animations ponctuelles. Programme sur la page Facebook Mairie de Sahune et Panneau pocket Sahune.

.

Place du village Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 40 40 mairie.sahune@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Weekly market of local producers and artisans every Wednesday from 6pm to 8pm.

Refreshment bar and food trucks on site.

Occasional entertainment. Program on Facebook page Mairie de Sahune and Panneau pocket Sahune.

L’événement Marché hebdomadaire de producteurs et artisans Sahune a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale