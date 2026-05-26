Concert Moussa et Moussa Camping des Oliviers Sahune

Sahune

Concert Moussa et Moussa

Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 21:00:00

fin : 2026-06-17 22:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Musique d’Afrique de l’Ouest

Découvrez la poésie de la Kora et de la flûte mandingue. Entre chants sacrés et mélodies métissées, laissez vous porter par cette rencontre musicale pure et authentique.

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Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 12 54 94 camping.lesoliviers26@gmail.com

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English :

West African music

Discover the poetry of the Kora and the Mandinka flute. Between sacred chants and mixed melodies, let yourself be carried away by this pure, authentic musical encounter.

L’événement Concert Moussa et Moussa Sahune a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale