Concert Moussa et Moussa Camping des Oliviers Sahune
Concert Moussa et Moussa Camping des Oliviers Sahune mercredi 17 juin 2026.
Sahune
Concert Moussa et Moussa
Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 21:00:00
fin : 2026-06-17 22:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Musique d’Afrique de l’Ouest
Découvrez la poésie de la Kora et de la flûte mandingue. Entre chants sacrés et mélodies métissées, laissez vous porter par cette rencontre musicale pure et authentique.
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Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 12 54 94 camping.lesoliviers26@gmail.com
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English :
West African music
Discover the poetry of the Kora and the Mandinka flute. Between sacred chants and mixed melodies, let yourself be carried away by this pure, authentic musical encounter.
L’événement Concert Moussa et Moussa Sahune a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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