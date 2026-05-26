Concert Point de chute Camping des Oliviers Sahune
Concert Point de chute Camping des Oliviers Sahune vendredi 14 août 2026.
Sahune
Concert Point de chute
Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Jazz une escale jazz entre cordes et vent. Porté par le dialogue complice de la guitare et de la clarinette , ce duo vous embarque pour une soirée de swing élégant et de mélodies voyageuses. Un moment suspendu, tout en finesse
.
Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 12 54 94 camping.lesoliviers26@gmail.com
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English :
Jazz: a jazz stopover between strings and wind. Carried along by the complicit dialogue of guitar and clarinet, this duo will take you on board for an evening of elegant swing and travelled melodies. A suspended moment of finesse
L’événement Concert Point de chute Sahune a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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