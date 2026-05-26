Concert Kerchanga Camping des Oliviers Sahune
Concert Kerchanga Camping des Oliviers Sahune vendredi 31 juillet 2026.
Sahune
Concert Kerchanga
Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Kerchanga fusion envoûtante de harpe africaine (N’goni), guitare et rythmes afro-électro. Une performance solaire et énergique qui a déjà conquis les plus grandes scènes World
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Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 12 54 94 camping.lesoliviers26@gmail.com
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English :
Kerchanga: a spellbinding fusion of African harp (N’goni), guitar and Afro-electro rhythms. A sunny, energetic performance that has already conquered the biggest stages of the World
L’événement Concert Kerchanga Sahune a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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