Concert Kerchanga Camping des Oliviers Sahune

Sahune

Concert Kerchanga

Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Kerchanga fusion envoûtante de harpe africaine (N’goni), guitare et rythmes afro-électro. Une performance solaire et énergique qui a déjà conquis les plus grandes scènes World

.

Camping des Oliviers 615 Route de Bramard Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 12 54 94 camping.lesoliviers26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kerchanga: a spellbinding fusion of African harp (N’goni), guitar and Afro-electro rhythms. A sunny, energetic performance that has already conquered the biggest stages of the World

L’événement Concert Kerchanga Sahune a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale