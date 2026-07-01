Loup-garou grandeur nature Sahune
vendredi 24 juillet 2026 · Sahune
Informations pratiques
Sahune
Loup-garou grandeur nature
vieux village Sahune Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Loup-garou grandeur nature et autres jeux dans la nuit …
Repas offert
Inscription obligatoire
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vieux village Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 45 39 assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr
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English :
Life-Size Werewolf and Other Nighttime Games…
Free meal
Registration required
L’événement Loup-garou grandeur nature Sahune a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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