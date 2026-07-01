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AGENDA · Sahune

Loup-garou grandeur nature Sahune

vendredi 24 juillet 2026 · Sahune

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
vieux village
Ville
26510 Sahune
Département
Drôme
Tarif

Sahune

Loup-garou grandeur nature

vieux village Sahune Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Loup-garou grandeur nature et autres jeux dans la nuit …
Repas offert
Inscription obligatoire
  .

vieux village Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 45 39  assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr

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English :

Life-Size Werewolf and Other Nighttime Games…
Free meal
Registration required

L’événement Loup-garou grandeur nature Sahune a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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