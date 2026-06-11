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CONCERT DOMAINE BERTA-MAILLOL Banyuls-sur-Mer

CONCERT DOMAINE BERTA-MAILLOL Banyuls-sur-Mer vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : impasse du Foment de la sardana

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Banyuls-sur-Mer

CONCERT DOMAINE BERTA-MAILLOL

impasse du Foment de la sardana Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-21

Soirée concert live au Domaine Berta-Maillol (impasse Mairie), gratuit.
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impasse du Foment de la sardana Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 19 26 

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English :

Live concert evening at Domaine Berta-Maillol (impasse Mairie), free of charge.

L’événement CONCERT DOMAINE BERTA-MAILLOL Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE BANYULS SUR MER

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