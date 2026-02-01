Concert DOPPLeR + PORD Café Charbon Nevers

Nevers

Concert DOPPLeR + PORD

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 23:00:00

Date(s) :

2026-10-03

DOPPLeR [noise & rock hardcore]

Il aura fallu à 15 ans à DOPPleR pour sortir de son silence discographique. ‘Pourquoi Ce Disque ?’ est un album dans la plus pur tradition noise et post-hardcore française des années 2000. Un son tendu et sec, qui repose sur une basse massive et une guitare tranchante rien n’est décoratif, tout est brut, à la manière d’Unsane, Shellac ou des Young Gods. Le résultat sur scène est maîtrisé, ça frappe, ça secoue, ça crie… et ça enveloppe, aussi. En concert, le groupe développe un son précis sans débordement incontrôlé, tout est taillé pour l’impact et pour laisser une empreinte durable dans l’esprit et dans les corps…

PORD [noise rock]

Créé au fin fond de la Lozère comme un trio rock progressif, PORD devient rapidement un power trio au son frontal et brut. 2026 marque les 20 ans du trio avec son line-up historique, quelle meilleure occasion pour revenir aux affaires ? Des structures complexes, des boucles hypnotiques, la formation évoque des groupes comme Unsane, Dazzling Killmen ou Tantrum. Un rock hargneux porté par des tempos rapides sur lesquels suit une voix éraillée étonnamment décalée et sauvage.

Rendez vous le vendredi 3 octobre à 20h. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert DOPPLeR + PORD

L’événement Concert DOPPLeR + PORD Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)