Concert d’Orgue à la Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Concert d’Orgue à la Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Samedi 19 septembre, 14h30 Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Haute-Saône

Rendez-vous dans la Basilique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Concert Musique et Mémoire : voyage aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles !

L’organiste Antonio Garcia vous invite à découvrir des œuvres des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles lors d’un concert découverte. Une immersion dans la richesse musicale de ces époques, interprétée avec passion.

Un rendez-vous pour les amateurs de musique ancienne et d’émotions musicales !

Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41

Musique et Mémoire propose un concert découverte d’oeuvres des XVIIe et XVIIIe siècles par l’organiste Antonio Garcia.

©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.