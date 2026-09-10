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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Concert d’Orgue à la Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Luxeuil-les-Bains

Concert d’Orgue à la Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Adresse
5 rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Rendez-vous dans la Basilique.

Concert d’Orgue à la Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Samedi 19 septembre, 14h30 Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Haute-Saône

Rendez-vous dans la Basilique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Concert Musique et Mémoire : voyage aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles !
L’organiste Antonio Garcia vous invite à découvrir des œuvres des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles lors d’un concert découverte. Une immersion dans la richesse musicale de ces époques, interprétée avec passion.
Un rendez-vous pour les amateurs de musique ancienne et d’émotions musicales !

Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41
Musique et Mémoire propose un concert découverte d’oeuvres des XVIIe et XVIIIe siècles par l’organiste Antonio Garcia.

©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.

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