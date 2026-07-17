Concert d’orgue à la Collégiale Saint-Agricol, Église Saint-Agricol, Avignon
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Agricol · Avignon
Informations pratiques
Concert d’orgue à la Collégiale Saint-Agricol Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Agricol Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Récital sur l’orgue Barker et Verschneider par Michael Stoddart, Frédéric Barrot, Jean-Michel Robbe et Luc Antonini.
Œuvres de Bach, Ritter, Liszt, Vierne, Widor.
Renseignements :
Mail : contact@musique-sacree-en-avignon.org
Église Saint-Agricol Rue de la Petite Fusterie, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490821787 http://www.saintagricol.paroisse84.fr [{« link »: « mailto:contact@musique-sacree-en-avignon.org »}]
Récital sur l’orgue Barker et Verschneider par Michael Stoddart, Frédéric Barrot, Jean-Michel Robbe et Luc Antonini.
©F. Barrot
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