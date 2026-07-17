Concert d’orgue à la Collégiale Saint-Agricol, Église Saint-Agricol, Avignon

Informations pratiques

Concert d’orgue à la Collégiale Saint-Agricol Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Agricol Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Récital sur l’orgue Barker et Verschneider par Michael Stoddart, Frédéric Barrot, Jean-Michel Robbe et Luc Antonini.

Œuvres de Bach, Ritter, Liszt, Vierne, Widor.

Renseignements :

Mail : contact@musique-sacree-en-avignon.org

Église Saint-Agricol Rue de la Petite Fusterie, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490821787 http://www.saintagricol.paroisse84.fr [{« link »: « mailto:contact@musique-sacree-en-avignon.org »}]

Récital sur l’orgue Barker et Verschneider par Michael Stoddart, Frédéric Barrot, Jean-Michel Robbe et Luc Antonini.

©F. Barrot