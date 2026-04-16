Concert d’orgue Place de la Basilique Notre Dame Arcachon

Arcachon

Concert d’orgue

Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Musiques dans le style français.

Interprète Luc BERGE

Programme

– François Couperin deux extraits de la messe pour les paroisses

– Jean-Sébastien Bach prélude et triple fugue

– Léon Boellman suite gothique

– Marcel Dupré cortège et litanies

– Jehan Alain litanies

– Maurice Durufle prélude et fugue sur le nom d’A.L.A.I.N .

Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 72 79 ajcarcachon@gmail.com

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Arcachon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Arcachon