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Concert d’orgue Place de la Basilique Notre Dame Arcachon

Concert d’orgue Place de la Basilique Notre Dame Arcachon

Concert d’orgue Place de la Basilique Notre Dame Arcachon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place de la Basilique Notre Dame

Adresse : Basilique Notre-Dame d'Arcachon

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Arcachon

Concert d’orgue

Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Musiques dans le style français.
Interprète Luc BERGE

Programme
– François Couperin deux extraits de la messe pour les paroisses
– Jean-Sébastien Bach prélude et triple fugue
– Léon Boellman suite gothique
– Marcel Dupré cortège et litanies
– Jehan Alain litanies
– Maurice Durufle prélude et fugue sur le nom d’A.L.A.I.N   .

Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 72 79  ajcarcachon@gmail.com

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Arcachon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Arcachon

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