Concert d’orgue Place de la Basilique Notre Dame Arcachon
Concert d’orgue Place de la Basilique Notre Dame Arcachon samedi 30 mai 2026.
Arcachon
Concert d’orgue
Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Musiques dans le style français.
Interprète Luc BERGE
Programme
– François Couperin deux extraits de la messe pour les paroisses
– Jean-Sébastien Bach prélude et triple fugue
– Léon Boellman suite gothique
– Marcel Dupré cortège et litanies
– Jehan Alain litanies
– Maurice Durufle prélude et fugue sur le nom d’A.L.A.I.N .
Place de la Basilique Notre Dame Basilique Notre-Dame d’Arcachon Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 09 72 79 ajcarcachon@gmail.com
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English : Concert d’orgue
L’événement Concert d’orgue Arcachon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Arcachon
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