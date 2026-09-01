Concert d’orgue avec Irena Kummer Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère
samedi 12 septembre 2026 · Parvis Jean XXIII · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Concert d’orgue avec Irena Kummer
Parvis Jean XXIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Organiste de la Frauenkirche de Dresde
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Parvis Jean XXIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 19 50 orguessaintbarnard@yahoo.fr
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English :
Organist at the Frauenkirche in Dresden
L’événement Concert d’orgue avec Irena Kummer Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme
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