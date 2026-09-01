Concert d’orgue avec Irena Kummer Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concert d’orgue avec Irena Kummer

Parvis Jean XXIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Organiste de la Frauenkirche de Dresde

.

Parvis Jean XXIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 19 50 orguessaintbarnard@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organist at the Frauenkirche in Dresden

L’événement Concert d’orgue avec Irena Kummer Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme