Concert d’orgue caritatif au profit de la rénovation de l’église Art déco St Jean Bosco Eglise St Jean Bosco Paris

Informations pratiques

Erigée dans les années 30 et inscrite aux Monuments Historiques, Saint-Jean Bosco est la seule église parisienne 100% Art déco. Son élégance géométrique, la modernité de ses lignes et la richesse de ses décors en font un témoin exceptionnel de cette période créative qui a marqué le paysage urbain du XIXème siècle.

Aujourd’hui menacée par les infiltrations d’eau et les dégradations du temps, elle nécessite une restauration urgente. Afin de collecter des fonds au profit de ce projet, Eric Lebrun, titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll-Merklin de l’église St Antoine des Quinze-Vingts à Paris, a accepté de donner un concert dont l’intégralité des bénéfices sera reversée au projet de rénovation.

Programme du concert:

Johann Sebastian Bach: Fantaisie et fugue en sol majeur

Clara Wieck Schumann: Première pièce fugitive, Prélude et fugue en si b majeur

Robert Schumann: Etudes en forme de canon n°4 en la b majeur

Felix Mendelssohn: Troisième sonate op.65 en la majeur (premier mouvement)

César Franck: Prélude, fugue et variation op.18

Eric Lebrun: On the name of César Franck

César Franck: Troisième Choral

Ce concert fait partie d’un cycle de 4 concerts. Prochaines dates : 27 septembre, 18 octobre et 15 novembre.

Venez découvrir l’église Art déco St Jean Bosco au cours d’un concert d’orgue dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à sa rénovation !

Le dimanche 13 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

payant

Contribution libre au chapeau en fin de concert au profit de la rénovation de l’église

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T16:00:00+02:00_2026-09-13T17:30:00+02:00

Eglise St Jean Bosco 79 rue Alexandre Dumas 75020 Paris

https://www.saintjeanbosco.fr/aider-a-renover-leglise-st-jean-bosco/ restauration@saintjeanbosco.fr



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