CONCERT D’ORGUE DE OLIVIER LATRY EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Bagnères-de-Luchon
CONCERT D’ORGUE DE OLIVIER LATRY EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Bagnères-de-Luchon vendredi 25 septembre 2026.
Bagnères-de-Luchon
CONCERT D’ORGUE DE OLIVIER LATRY
EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 7 Avenue Carnot Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Olivier Latry est considéré comme l’un des organistes les plus marquants de sa génération, non seulement en France, mais également sur la scène internationale.
Après avoir débuté ses études musicales à Boulogne-sur-Mer, où il est né en 1962, il entre dans la d’orgue de Gaston Litaize au Conservatoire National de Région de Saint-Maur en 1978. Au Conservatoire de Paris, il travaille l’écriture avec Jean-Claude Raynaud.
Professeur d’orgue dès 1983 à l’Institut Catholique de Paris puis au CNR de Reims, il succède à son maître Gaston Litaize au CNR de Saint-Maur en 1990. En 1995, il est nommé professeur d’orgue au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris aux côtés de Michel Bouvard.
Titulaire du grand orgue de la Cathédrale de Meaux de 1981 à 1985, il est nommé par concours, à 23 ans, titulaire des prestigieuses grandes orgues de Notre-Dame de Paris, à la suite de Pierre Cochereau. Il partage toujours cette activité avec Philippe Lefebvre et Jean-Pierre Leguay. .
EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 7 Avenue Carnot Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Olivier Latry is considered one of the most influential organists of his generation, not only in France but also on the international scene.
L’événement CONCERT D’ORGUE DE OLIVIER LATRY Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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