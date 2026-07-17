Concert d’orgue de Philippe Bardon, Cathédrale Saint-Maclou, Pontoise

Informations pratiques

Concert d’orgue de Philippe Bardon Dimanche 20 septembre, 17h00 Cathédrale Saint-Maclou Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le concert des « Heures musicales » avec l’organiste Philippe Bardon.

Cathédrale Saint-Maclou 53 Rue de l’Hôtel de Ville, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130383424 http://www.ville-pontoise.fr [{« link »: « http://philippebardon.fr/phil/ »}] Siège de la plus importante des six paroisses de Pontoise, elle fut construite au XIe siècle et témoigne du dynamisme et de la richesse de la ville à cette époque. Commencée en style roman, elle fut achevée en style gothique flamboyant. Elle a été consacrée en tant que cathédrale en 1966. Édifice classé au titre des Monuments historiques par Prosper Mérimée en 1840. SNCF gare de Pontoise par gares du Nord ou Saint-Lazare / A15

Concert

Ville de Pontoise