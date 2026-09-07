AGENDA · Étampes
Concert d’orgue, Église Notre-Dame, Étampes
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Étampes
Informations pratiques
Concert d’orgue Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Notre-Dame Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’association Orgues d’Étampes propose un récital d’orgue par Anne-Lise Vuilleumier Luy (Suisse) à partir des Œuvres de Byrd, Cornet, Sweelinck, Muffat…
Église Notre-Dame 24 Rue du Cloitre Notre Dame, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France
Concert d’orgue
©Céline Machy Photographe
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