Concert d’orgue, Église Notre-Dame, Étampes

Informations pratiques

Concert d’orgue Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Notre-Dame Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Orgues d’Étampes propose un récital d’orgue par Anne-Lise Vuilleumier Luy (Suisse) à partir des Œuvres de Byrd, Cornet, Sweelinck, Muffat…

Église Notre-Dame 24 Rue du Cloitre Notre Dame, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France

Concert d’orgue

©Céline Machy Photographe