Concert d’orgue et flûte église Clairvaux-les-Lacs
Concert d’orgue et flûte église Clairvaux-les-Lacs samedi 9 mai 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Concert d’orgue et flûte
église 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concert d’orgue et de flûte le 9 mai à 18h30 à l’église de Clairvaux-les-Lacs.
Christian Bacheley Titulaire de l’orgue de l’église St Just à Arbois– Directeur artistique du Festival International d’Orgue
Pierre-Emmanuel Viverge Professeur—Ecoles de Musique Cœur du Jura et Haut-Jura Arcade .
Participation libre. .
église 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 21 34
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English : Concert d’orgue et flûte
L’événement Concert d’orgue et flûte Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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