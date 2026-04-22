Concert d’orgue et flûte église Clairvaux-les-Lacs

Clairvaux-les-Lacs

Concert d’orgue et flûte

église 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concert d’orgue et de flûte le 9 mai à 18h30 à l’église de Clairvaux-les-Lacs.

Christian Bacheley Titulaire de l’orgue de l’église St Just à Arbois– Directeur artistique du Festival International d’Orgue

Pierre-Emmanuel Viverge Professeur—Ecoles de Musique Cœur du Jura et Haut-Jura Arcade .

Participation libre. .

église 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 21 34

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English : Concert d’orgue et flûte

L’événement Concert d’orgue et flûte Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE