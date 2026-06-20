Concert d’orgue et voix à la Cathédrale Saint-Jérôme Rue Tour des Prisons Digne-les-Bains

Informations pratiques

Digne-les-Bains

Concert d’orgue et voix à la Cathédrale Saint-Jérôme

Rue Tour des Prisons Cathédrale Saint-Jérôme Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Concert Les plus beaux Ave Maria . Œuvres de Alain, Franck, Bach, Schubert, Gounod, Verdi.

Réservation par téléphone.

.

Rue Tour des Prisons Cathédrale Saint-Jérôme Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 21 25 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Most Beautiful Ave Marias Concert. Works by Alain, Franck, Bach, Schubert, Gounod, and Verdi.

Reservations by phone.

L’événement Concert d’orgue et voix à la Cathédrale Saint-Jérôme Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains