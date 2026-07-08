Concert d’orgue et voix Rue de l’Église Lannion

Informations pratiques

Lannion

Concert d’orgue et voix

Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:45:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Par les Amis de l’orgue de Lannion.

Au programme Bach, Haendel, Mendelsshon

Avec Timothé Barbé, baryton, et François-Xavier Kernin, orgue. .

Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert d’orgue et voix Lannion a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose