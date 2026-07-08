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AGENDA · Lannion

Concert d’orgue et voix Rue de l’Église Lannion

vendredi 17 juillet 2026 · Rue de l'Église · Lannion

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Rue de l'Église
Adresse
Eglise Saint-Jean-du-Baly
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Concert d’orgue et voix

Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:45:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Par les Amis de l’orgue de Lannion.
Au programme Bach, Haendel, Mendelsshon
Avec Timothé Barbé, baryton, et François-Xavier Kernin, orgue.   .

Rue de l’Église Eglise Saint-Jean-du-Baly Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Concert d’orgue et voix Lannion a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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