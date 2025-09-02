Mende

CONCERT D’ORGUE

Place Urbain V Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Concert par Marie-Cécile Lahor, organiste co-titulaire de la cathédrale St-Pierre de Montpellier.

Au programme Marchand, JS Bach, Couperin, Sweelinck, Lebegue, Buxtehude.

Libre participation.

Proposé par Les Amis de l’Orgue et de la Cathédrale de Mende dans le cadre du festival Les lundis de l’orgue . .

Place Urbain V Mende 48000 Lozère Occitanie info@orgue-mende.fr

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English :

L’événement CONCERT D’ORGUE Mende a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT Mende