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Concert d’orgue Sap-en-Auge

Concert d’orgue Sap-en-Auge samedi 1 août 2026.

Adresse : Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

Ville : 61470 Sap-en-Auge

Département : Orne

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Sap-en-Auge

Concert d’orgue

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Concert d’orgue avec Frantisek Vanicek.   .

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 35 25 89  asso.grandjardin@orange.fr

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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