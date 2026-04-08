Sap-en-Auge

Concert d’orgue

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Concert d’orgue avec Frantisek Vanicek. .

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 35 25 89 asso.grandjardin@orange.fr

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault