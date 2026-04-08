Jeu de piste les secrets de la pomme Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge

Sap-en-Auge

Jeu de piste les secrets de la pomme

Rue du Grand Jardin Ecomusée de la Pomme au Calvados Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 11:00:00

fin : 2026-08-05 12:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Aventuriers en herbe, partez à la découverte de l’Écomusée et du verger pour résoudre nos énigmes ! Un défi ludique pour toute la famille, suivi d’un goûter gourmand.

Venez nombreux pour une immersion au cœur du terroir normand !

> Enfant à partir de 5 ans

> Réservation obligatoire .

Rue du Grand Jardin Ecomusée de la Pomme au Calvados Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 35 25 89 asso.grandjardin@orange.fr

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English : Jeu de piste les secrets de la pomme

L’événement Jeu de piste les secrets de la pomme Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault