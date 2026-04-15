Courses Hippiques à Sap en Auge Lieu-dit La Fontaine Sap-en-Auge
Courses Hippiques à Sap en Auge Lieu-dit La Fontaine Sap-en-Auge dimanche 9 août 2026.
Sap-en-Auge
Courses Hippiques à Sap en Auge
Lieu-dit La Fontaine Hippodrome de La Fontaine Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Courses hippiques de trot sur un hippodrome de campagne qui a conservé tout son charme.
Animations diverses, jeux pour les enfants.
Restauration sur réservation.
> Tout public. .
Lieu-dit La Fontaine Hippodrome de La Fontaine Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 39 41 85 f.feuillet@wanadoo.fr
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English : Courses Hippiques à Sap en Auge
L’événement Courses Hippiques à Sap en Auge Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-15 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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