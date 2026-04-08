Jeu de piste les secrets de la pomme Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge
Jeu de piste les secrets de la pomme Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge mercredi 22 juillet 2026.
Sap-en-Auge
Jeu de piste les secrets de la pomme
Rue du Grand Jardin Ecomusée de la Pomme au Calvados Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Aventuriers en herbe, partez à la découverte de l’Écomusée et du verger pour résoudre nos énigmes ! Un défi ludique pour toute la famille, suivi d’un goûter gourmand.
Venez nombreux pour une immersion au cœur du terroir normand !
> Enfant à partir de 5 ans
> Réservation obligatoire .
Rue du Grand Jardin Ecomusée de la Pomme au Calvados Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 35 25 89 asso.grandjardin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu de piste les secrets de la pomme
L’événement Jeu de piste les secrets de la pomme Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
À voir aussi à Sap-en-Auge (Orne)
- Sortie nature A la découverte des grenouilles et tritons Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge 26 avril 2026
- Rando Gourmande Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge 14 mai 2026
- A la découverte des orchidées sauvages Sap-en-Auge 6 juin 2026
- Comice Agricole du Canton de Vimoutiers Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge 13 juin 2026
- La Nuit des Forêts Lieu-dit Le Costil Sap-en-Auge 20 juin 2026