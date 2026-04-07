Marché nocturne Sap-en-Auge
Marché nocturne Sap-en-Auge vendredi 7 août 2026.
Sap-en-Auge
Marché nocturne
Place de la Mairie Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Marché nocturne d’artisans et de producteurs, suivi d’un feu d’artifice.
Jeu concours panier garni avec de nombreux lots à gagner.
> Buvette et restauration sur place
> Réservation obligatoire pour les exposants .
Place de la Mairie Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 39 41 87
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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