Sap-en-Auge

Marché nocturne

Place de la Mairie Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Marché nocturne d’artisans et de producteurs, suivi d’un feu d’artifice.

Jeu concours panier garni avec de nombreux lots à gagner.

> Buvette et restauration sur place

> Réservation obligatoire pour les exposants .

Place de la Mairie Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 39 41 87

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-07 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault