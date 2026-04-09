Contes pour les tout-petits Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge
Contes pour les tout-petits Rue du Grand Jardin Sap-en-Auge mercredi 29 juillet 2026.
Sap-en-Auge
Contes pour les tout-petits
Rue du Grand Jardin Médiathèque intercommunale Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Bernadette convie les enfants à écouter des histoires, contes ou albums. Elle proposera soit un Kamishibai (technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un petit théâtre de bois ou de papier) soit un Tapis lecture (livres et personnages se croisent pour conter une histoire interactive).
> Durée 45 mn
> Public enfants de 0 à 5 ans .
Rue du Grand Jardin Médiathèque intercommunale Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr
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English : Contes pour les tout-petits
L’événement Contes pour les tout-petits Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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