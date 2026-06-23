Concert Doudou & Magie « Edou vogue sur l’eau » Salle Colonne Paris
Concert Doudou & Magie « Edou vogue sur l’eau » Salle Colonne Paris samedi 26 septembre 2026.
Édou, le doudou aventurier, embarque les tout-petits pour une douce traversée au fil de l’eau.
Au gré des flots et des mélodies, les enfants découvrent la musique classique à travers des œuvres évocatrices comme La Moldau de Smetana, Le Cygne de Saint-Saëns et Le Beau Danube Bleu de Strauss ou encore Les Jours Pluvieux de Jaëll. Entre rivière qui serpente, cygne majestueux et danse des vagues, chaque instant invite à l’émerveillement.
Comptines à chanter, jeux de gestes et quelques tours de magie accompagnent ce voyage imaginé pour les jeunes oreilles.
Une rencontre poétique et scintillante pour s’émerveiller, jouer et faire ses premiers pas dans l’univers de la musique classique.
Un concert pour les 0 à 5 ans
PROGRAMME
SMETANA · La Moldau
SAINT-SAËNS · Le Cygne
STRAUSS · Le Beau Danube Bleu
JAËLL · Les Jours Pluvieux
Durée : 30 minutes (sans entracte)
DISTRIBUTION
Philomène BALLA* · Direction
Romane BELLIOT· Récitante
Christophe PORTIER· Magicien
Alexandre KOROVITCH· Arrangements
Solistes de l’Orchestre Colonne
*En partenariat avec le CRR de Paris
De 0 à 5 ans, le concert Doudou et Magie propose une expérience douce, sensorielle et ludique, parfaitement adaptée aux tout-petits. A travers les aventures d’Édou le doudou joyeux et malicieux, ils pourront découvrir la musique classique, chanter des comptines et s’émerveiller devant de petits tours de magie, pour un moment d’éveil unique et inoubliable, partagé avec leurs parents.
Le samedi 26 septembre 2026
de à
payant
20€ / 10€ (réduit)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T00:00:00+02:00_2026-09-26T23:59:00+02:00
Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris
https://www.orchestrecolonne.fr/edou-vogue-sur-l-eau/ +33142337289 reservation@orchestrecolonne.fr https://www.facebook.com/orchestrecolonne https://www.facebook.com/orchestrecolonne
Afficher la carte du lieu Salle Colonne et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Animation, Ministère de la Santé, Paris 23 juin 2026
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 23 juin 2026
- Le football à travers le temps : expos photos à la Maison du Mexique Cité internationale universitaire de Paris – Maison du Mexique Paris 23 juin 2026
- Stage d’arts plastiques spécial ados association Arzazou PARIS 14 – PARIS 23 juin 2026
- Café-débat : maternités SOR Paris 23 juin 2026