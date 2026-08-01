Informations pratiques

Amilly

Concert d’ouverture Académie Baroque

Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert d’ouverture Académie Baroque

Concert d’ouverture Telemann, illustre inconnu .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 48 22 88

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English :

Acad%E9mie Baroque Opening Concert

L’événement Concert d’ouverture Académie Baroque Amilly a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MONTARGIS