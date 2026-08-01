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AGENDA · Amilly

Concert d’ouverture Académie Baroque Amilly

samedi 22 août 2026 · Amilly

Concert d’ouverture Académie Baroque Amilly

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif

Amilly

Concert d’ouverture Académie Baroque

Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Concert d’ouverture Académie Baroque
Concert d’ouverture Telemann, illustre inconnu   .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 48 22 88 

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English :

Acad%E9mie Baroque Opening Concert

L’événement Concert d’ouverture Académie Baroque Amilly a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MONTARGIS

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