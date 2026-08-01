AGENDA · Amilly
Concert d’ouverture Académie Baroque Amilly
samedi 22 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Concert d’ouverture Académie Baroque
Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert d’ouverture Académie Baroque
Concert d’ouverture Telemann, illustre inconnu .
Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 48 22 88
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English :
Acad%E9mie Baroque Opening Concert
L’événement Concert d’ouverture Académie Baroque Amilly a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MONTARGIS
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