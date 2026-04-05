Poitiers

Concert d’ouverture de Poitiers l’Été

1 BIS Rue Léopold-Thézard Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert gratuit Louis Bertignac, Camille Yemb et Lujipeka

L’été démarre en musique au parc de Blossac avec une grande soirée festive et gratuite. Dès 19h, découvrez les univers de l’artiste belge Camille Yemb et du rappeur Lujipeka. À 22h, place à Louis Bertignac pour un concert exceptionnel en plein air.

Pendant tout l’été, Poitiers s’anime avec une programmation riche et accessible à tous. Spectacles, concerts, activités sportives, balades, animations familiales et rendez-vous culturels investissent les espaces publics de la ville. Une invitation à profiter de la saison estivale au rythme d’événements gratuits et sans réservation. .

1 BIS Rue Léopold-Thézard Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert d’ouverture de Poitiers l’Été

L’événement Concert d’ouverture de Poitiers l’Été Poitiers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Grand Poitiers