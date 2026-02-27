Visite guidée du Palais Place Alphonse Lepetit Poitiers
dimanche 5 avril 2026
Visite guidée du Palais
Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers Vienne
Tarif : 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-04-05 2026-05-01
Parcourez l'histoire du Palais, ancienne résidence des comtes de Poitou et ducs d'Aquitaine, joyau de l'architecture médiévale française. Transformé en palais de justice après la Révolution française, il est aujourd'hui au cœur d'un vaste programme de réhabilitation que vous pourrez découvrir à travers l'exposition Le Palais, un chantier dans l'histoire . Une visite incontournable pour les amateurs d'histoire et d'architecture !
+33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr
