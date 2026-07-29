Concert Dragunov Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
samedi 8 août 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Concert Dragunov
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Un peu de metal dans c’monde de hippies super capitalistes !
Dragunov est un groupe de Post-Metal instrumental de Paris, fondé par Tristan (Batterie) et Seb (Guitare Abysse) en 2013. Un ep nommé 637 sort en 2015, suivit de l’album Korolev en 2017.
Affichant une esthétique soviétique forte, le duo poursuit ses intentions qui aboutissent en 2020 au deuxième album, Arkhipov, au visuel sous-marin intégralement rouge et enregistré par Raphaël Bovey (Dirge, Schammasch). .
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Concert Dragunov Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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