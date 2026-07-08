Concert du 14 Juillet Rue Saint Sauveur Grignan

Informations pratiques

Grignan

Concert du 14 Juillet

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Comité des orgues de Grignan vous invite à son traditionnel concert du 14 Juillet.

Jean-Paul Ravel organiste titulaire de Saint Antoine l’Abbaye (38)

Œuvres de JS Bach, G Boehm, G Frescolbaldi

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Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 59 47

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English :

The Grignan Organ Committee invites you to its traditional July 14 concert.

Jean-Paul Ravel, titular organist at Saint Antoine l’Abbaye (38)

Works by J. S. Bach, G. Boehm, and G. Frescolbaldi

L’événement Concert du 14 Juillet Grignan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes