Concert du big band du 10e Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS
Concert du big band du 10e Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS mardi 30 juin 2026.
Un concert jazz dans un lieu d’exception
Lieu d’art et de transmission, le Conservatoire Hector Berlioz
affirme, au cœur du 10e arrondissement, une présence culturelle
exigeante, ouverte et profondément enracinée dans son territoire.
Depuis 1981, il déploie son activité dans un lieu remarquable : l’Hôtel Gouthière,
édifié en 1780, dont la façade sur cour et plusieurs pièces classées
témoignent d’un patrimoine architectural d’exception. Ce cadre
exceptionnel, chargé d’histoire, se transforme en scène de spectacle de
mai à juin. Une programmation éclectique vous est proposée avec des
concerts et des pièces de théâtre, sous le ciel estival. L’orchestre clôturera la saison musicale du conservatoire
Une longévité impressionnante !
Dirigé par Pascal Gaubert, le Big-Band du 1Oe
offrira en crescendo durant cette soirée l’énergie et la force d’un
ensemble de dix-huit musiciens. Depuis presque un demi siècle, il
réunit tous les ans de jeunes étudiants talentueux et passionnés du 10e
et d’autres conservatoires parisiens.
Au programme, un répertoire proposant des pièces très variées, des débuts de l’histoire du Big Band à nos jours. De Duke à Basie, de Bob Mintzer à Jim Mc Neely, l’orchestre offrira un voyage musical tout en contrastes, enrichis par les solos des musiciens.
Pour tous les amoureux de jazz, venez profiter d’un concert inédit en plein air !
Le mardi 30 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T20:00:00+02:00_2026-06-30T21:30:00+02:00
Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS
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