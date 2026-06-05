Concert du big band du 10e Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

Un concert jazz dans un lieu d’exception

Lieu d’art et de transmission, le Conservatoire Hector Berlioz

affirme, au cœur du 10e arrondissement, une présence culturelle

exigeante, ouverte et profondément enracinée dans son territoire.

Depuis 1981, il déploie son activité dans un lieu remarquable : l’Hôtel Gouthière,

édifié en 1780, dont la façade sur cour et plusieurs pièces classées

témoignent d’un patrimoine architectural d’exception. Ce cadre

exceptionnel, chargé d’histoire, se transforme en scène de spectacle de

mai à juin. Une programmation éclectique vous est proposée avec des

concerts et des pièces de théâtre, sous le ciel estival. L’orchestre clôturera la saison musicale du conservatoire

Une longévité impressionnante !

Dirigé par Pascal Gaubert, le Big-Band du 1Oe

offrira en crescendo durant cette soirée l’énergie et la force d’un

ensemble de dix-huit musiciens. Depuis presque un demi siècle, il

réunit tous les ans de jeunes étudiants talentueux et passionnés du 10e

et d’autres conservatoires parisiens.

Au programme, un répertoire proposant des pièces très variées, des débuts de l’histoire du Big Band à nos jours. De Duke à Basie, de Bob Mintzer à Jim Mc Neely, l’orchestre offrira un voyage musical tout en contrastes, enrichis par les solos des musiciens.

Pour tous les amoureux de jazz, venez profiter d’un concert inédit en plein air !

Le mardi 30 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T20:00:00+02:00_2026-06-30T21:30:00+02:00

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



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