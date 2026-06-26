Vernissage de l’exposition de Anabelle Ricaud Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Vernissage de l’exposition de Anabelle Ricaud Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mardi 30 juin 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Le travail d’Anabelle Ricaud attire notre œil et éveille nos sens. Ses couleurs sont vives et colorées, sont univers sensible et délicat…
Imprégnée et nourrie de ses souvenirs d’enfance, voyages et rencontres, Anabelle partage avec nous tout un monde sensoriel qui ne nous laisse pas indifférent.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Exposition de peintures et d’aquarelles – Eclosions – du 23juin au 24 juillet.
Le mardi 30 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T19:00:00+02:00_2026-06-30T21:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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