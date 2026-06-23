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Trophées de l’engagement & du bénévolat Parc de Passy Paris

Trophées de l’engagement & du bénévolat Parc de Passy Paris

Trophées de l’engagement & du bénévolat Parc de Passy Paris mardi 30 juin 2026.

Lieu : Parc de Passy

Adresse : 32 Av. du Président Kennedy, 75016 Paris

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Au programme des festivités :

18h30 : Ouverture de la cérémonie en mode Garden Party avec un concert de guitares classiques du Conservatoire Francis Poulenc.

19h00 : Remise des prix par les élus et remerciements.

Le tout accompagné d’un buffet convivial, pour petits et grands.

️ Le Parc fermera ses portes à 22h

Dans le cadre verdoyant du Parc de Passy, à deux pas de la Maison des Associations du 16e, les élus de la Mairie du XVIe célèbrent autour d’un verre de l’amitié les associations, les citoyens et les bénévoles qui ont brillé par leur engagement au sein de l’arrondissement.
Le mardi 30 juin 2026
de 18h30 à 21h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T21:30:00+02:00
fin : 2026-07-01T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T18:30:00+02:00_2026-06-30T21:30:00+02:00

Parc de Passy 32 Av. du Président Kennedy, 75016 Paris  75016 Nous serons positionnés à l’entrée située avenue René BoylesveParis


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