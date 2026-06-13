Concert du Choeur Canta Vivace Monflanquin
Concert du Choeur Canta Vivace Monflanquin samedi 4 juillet 2026.
Monflanquin
Concert du Choeur Canta Vivace
Église Saint André Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert de du musique sacrée avec l’ensemble Canta Vivace (chœur et sextuor cordes et piano) , sous la direction de Vicky O’Neill.
Au programme Messe en Ré de A. Dvorak & Requiem de J. Rutter.
Concert de du musique sacrée avec l’ensemble Canta Vivace (chœur et sextuor cordes et piano) , sous la direction de Vicky O’Neill.
Au programme Messe en Ré de A. Dvorak & Requiem de J. Rutter. .
Église Saint André Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 45 72 85
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English : Concert du Choeur Canta Vivace
A concert of sacred music featuring the Canta Vivace ensemble (choir, string sextet, and piano), conducted by Vicky O’Neill.
Program: A. Dvořák’s Mass in D Minor & J. Rutter’s Requiem.
L’événement Concert du Choeur Canta Vivace Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Bastides
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