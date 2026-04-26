Concert du Choeur de la Cathédrale de Winchester à Paris Eglise de la Madeleine Paris

Concert du Choeur de la Cathédrale de Winchester à Paris

Concert de Musique Sacrée Anglaise pour Choeur

Programme avec des œuvres de : Tallis, Vaughan Williams, Parsons, Byrd, Purcell, Vierne, Harris, Wood, Howells, Poulenc, Whitacre

Composé de jeunes choristes (garçons et filles) et de douze chantres laïcs professionnels, le chœur chante lors des offices

quotidiens retransmis en direct et des grandes fêtes liturgiques. Outre ses fonctions liturgiques, le chœur se produit en concert à la cathédrale et ailleurs, est régulièrement diffusé à la radio et à la télévision, et a effectué des tournées internationales aux États-Unis, en Australie et au Brésil.

« Une interprétation inspirante et une technique brillante» – Cathedral Music Magazine





Reconnu comme l’un des plus prestigieux chœurs de Grande-Bretagne, le Chœur de la cathédrale de Winchester perpétue une tradition séculaire d’animation des offices.

Le dimanche 03 mai 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-03T16:00:00+02:00_2026-05-03T17:00:00+02:00

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1988019854902?aff=oddtdtcreator



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