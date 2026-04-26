Concert du Choeur de la Cathédrale de Winchester à Paris Eglise de la Madeleine Paris
Concert du Choeur de la Cathédrale de Winchester à Paris Eglise de la Madeleine Paris dimanche 3 mai 2026.
Concert du Choeur de la Cathédrale de Winchester à Paris
Concert de Musique Sacrée Anglaise pour Choeur
Programme avec des œuvres de : Tallis, Vaughan Williams, Parsons, Byrd, Purcell, Vierne, Harris, Wood, Howells, Poulenc, Whitacre
Composé de jeunes choristes (garçons et filles) et de douze chantres laïcs professionnels, le chœur chante lors des offices
quotidiens retransmis en direct et des grandes fêtes liturgiques. Outre ses fonctions liturgiques, le chœur se produit en concert à la cathédrale et ailleurs, est régulièrement diffusé à la radio et à la télévision, et a effectué des tournées internationales aux États-Unis, en Australie et au Brésil.
« Une interprétation inspirante et une technique brillante» – Cathedral Music Magazine
Reconnu comme l’un des plus prestigieux chœurs de Grande-Bretagne, le Chœur de la cathédrale de Winchester perpétue une tradition séculaire d’animation des offices.
Le dimanche 03 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-03T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-03T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-03T16:00:00+02:00_2026-05-03T17:00:00+02:00
Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1988019854902?aff=oddtdtcreator
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