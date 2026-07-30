Concert du chœur de l’Armée Française Église Saint-Rémy de Baccarat Baccarat

Informations pratiques

Baccarat

Concert du chœur de l’Armée Française

Église Saint-Rémy de Baccarat Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 15:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

À l’occasion de son 50ème anniversaire, la troupe de La Guériotte, en partenariat avec la municipalité de Baccarat et la paroisse Sainte-Thérèse, propose un spectacle de prestige avec le chœur de l’Armée française. Formé en 1982, il est le seul chœur d’hommes professionnel et officiel de la République française se produisant avec l’accord du Président de la République. Lors de ce rendez-vous, ils interprèteront des chants militaires, mais aussi de la variété française et de célèbres airs d’opéra et d’opérette. Tarif: 20€ par personne. Places limitées.

Réservations au 06 21 05 87 89 ou au 07 81 06 26 90 (entre 18h et 20h). Réservations également en ligne.Tout public

20 .

Église Saint-Rémy de Baccarat Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 05 87 89

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English :

To mark its 50th anniversary, the La Guérioette troupe, in partnership with the municipality of Baccarat and the Sainte-Thérèse parish, is presenting a prestigious performance featuring the French Army ChoirFrench Army. Formed in 1982, it is the only professional and official men’s choir of the French Republic performing with the approval of the President of the Republic. During this event, they will perform military songs, as well as French popular music and famous opera and operetta arias. Price: 20? per person. Limited seating.

Reservations at 06 21 05 87 89 or 07 81 06 26 90 (between 6:00 p.m. and 8:00 p.m.). Reservations can also be made online.

L’événement Concert du chœur de l’Armée Française Baccarat a été mis à jour le 2026-07-30 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS