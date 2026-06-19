Voyage Flamenco Conférence dansée Place du Général De Gaulle Baccarat

Baccarat

Voyage Flamenco Conférence dansée

Place du Général De Gaulle Médiathèque intercommunale Élise Fischer Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Organisé en partenariat avec la médiathèque de Baccarat et le CD54. La Compagnie Minera propose d’explorer le flamenco, en lien avec les journées du patrimoine de Fontenoy-la-Joûte. Cette conférence dansée interactive retrace l’histoire du flamenco et explore la manière dont cet art, inscrit à l’UNESCO, s’est créé à la croisée de multiples cultures. Un moment d’échange privilégié associant culture, danse, musique et échange avec les spectateurs. Gratuit.Tout public

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Place du Général De Gaulle Médiathèque intercommunale Élise Fischer Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 mediatheque@delunevilleabaccarat.fr

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English :

Organized in partnership with the Baccarat Media Library and CD54, the Compagnie Minera invites you to explore flamenco as part of the Fontenoy-la-Joute Heritage Days. This interactive lecture traces the history of flamenco and explores how this art form, recognized by UNESCO, emerged at the crossroads of multiple cultures. A special opportunity for cultural exchange combining culture, dance, music, and interaction with the audience. Free admission.

L’événement Voyage Flamenco Conférence dansée Baccarat a été mis à jour le 2026-06-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS