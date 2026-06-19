Voyage Flamenco Conférence dansée Place du Général De Gaulle Baccarat
Voyage Flamenco Conférence dansée Place du Général De Gaulle Baccarat vendredi 11 septembre 2026.
Baccarat
Voyage Flamenco Conférence dansée
Place du Général De Gaulle Médiathèque intercommunale Élise Fischer Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Organisé en partenariat avec la médiathèque de Baccarat et le CD54. La Compagnie Minera propose d’explorer le flamenco, en lien avec les journées du patrimoine de Fontenoy-la-Joûte. Cette conférence dansée interactive retrace l’histoire du flamenco et explore la manière dont cet art, inscrit à l’UNESCO, s’est créé à la croisée de multiples cultures. Un moment d’échange privilégié associant culture, danse, musique et échange avec les spectateurs. Gratuit.Tout public
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Place du Général De Gaulle Médiathèque intercommunale Élise Fischer Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 mediatheque@delunevilleabaccarat.fr
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English :
Organized in partnership with the Baccarat Media Library and CD54, the Compagnie Minera invites you to explore flamenco as part of the Fontenoy-la-Joute Heritage Days. This interactive lecture traces the history of flamenco and explores how this art form, recognized by UNESCO, emerged at the crossroads of multiple cultures. A special opportunity for cultural exchange combining culture, dance, music, and interaction with the audience. Free admission.
L’événement Voyage Flamenco Conférence dansée Baccarat a été mis à jour le 2026-06-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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