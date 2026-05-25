Kiosque en Fête Sorbet Citron Parc Michaut Baccarat
Kiosque en Fête Sorbet Citron Parc Michaut Baccarat vendredi 7 août 2026.
Baccarat
Kiosque en Fête Sorbet Citron
Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Voilà la promesse d’un moment musical acidulé et vitaminé, tout en complicité et bonne humeur ! Mené par la voix envoutante d’Eve sur un répertoire international très varié, ce duo acoustique offre un rendez-vous musical rafraîchissant et chaleureux à savourer en toute simplicité. Gratuit.Tout public
0 .
Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35
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English :
Here’s the promise of a tangy, vitamin-packed musical moment, full of complicity and good humor! Led by Eve?s bewitching voice and a wide-ranging international repertoire, this acoustic duo offers a refreshingly warm musical rendezvous to enjoy in all simplicity. Free admission.
L’événement Kiosque en Fête Sorbet Citron Baccarat a été mis à jour le 2026-05-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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