Gala de Baccarat Dynamic Salle des Fêtes Baccarat
Gala de Baccarat Dynamic Salle des Fêtes Baccarat samedi 6 juin 2026.
Baccarat
Gala de Baccarat Dynamic
Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’association Baccarat Dynamic vous invite à son gala de danse qui se déroulera le samedi 06 juin au pôle sportif de Baccarat. Venez découvrir le talent et l’énergie des danseurs dans un show unique. Ouverture des portes dès 19h30.
Tarif: 8€ ; gratuit pour les moins de 10 ans. Informations au 06 62 38 32 20 ou par mail à baccaratdynamic0@gmail.comTout public
8 .
Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35 baccaratdynamic0@gmail.com
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English :
The Baccarat Dynamic association invites you to its dance gala on Saturday June 06 at the Baccarat sports center. Come and discover the talent and energy of our dancers in a unique show. Doors open at 7.30pm.
Price: 8 euros; free for children under 10. Information on 06 62 38 32 20 or by e-mail at baccaratdynamic0@gmail.com
L’événement Gala de Baccarat Dynamic Baccarat a été mis à jour le 2026-05-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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