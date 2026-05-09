Gala de Baccarat Dynamic Salle des Fêtes Baccarat

Baccarat

Gala de Baccarat Dynamic

Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’association Baccarat Dynamic vous invite à son gala de danse qui se déroulera le samedi 06 juin au pôle sportif de Baccarat. Venez découvrir le talent et l’énergie des danseurs dans un show unique. Ouverture des portes dès 19h30.

Tarif: 8€ ; gratuit pour les moins de 10 ans. Informations au 06 62 38 32 20 ou par mail à baccaratdynamic0@gmail.comTout public

8 .

Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35 baccaratdynamic0@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Baccarat Dynamic association invites you to its dance gala on Saturday June 06 at the Baccarat sports center. Come and discover the talent and energy of our dancers in a unique show. Doors open at 7.30pm.

Price: 8 euros; free for children under 10. Information on 06 62 38 32 20 or by e-mail at baccaratdynamic0@gmail.com

L’événement Gala de Baccarat Dynamic Baccarat a été mis à jour le 2026-05-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS