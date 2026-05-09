Fête de la Musique Parc Michaut Baccarat

Baccarat

Fête de la Musique

Parc Michaut 2 rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la musique prendra place une nouvelle fois au cœur du parc Michaut à Baccarat. Cette année, le service culturel de la ville vous invite à profiter du concert du groupe SUNSET 5, qui vous fera revivre les meilleurs tubes des années 80 et 90. Sur scène, deux chanteuses, deux danseuses et cinq musiciens vous offriront un spectacle dynamique et varié, mêlant énergie, musique et ambiance festive. Gratuit.

Informations au 03 83 76 35 35Tout public

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Parc Michaut 2 rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

The Fête de la Musique will once again take place in the heart of Baccarat’s Parc Michaut. This year, the town’s cultural department invites you to enjoy a concert by the group SUNSET 5, who will take you back to the best hits of the 80s and 90s. On stage, two singers, two dancers and five musicians will offer you a dynamic and varied show, combining energy, music and a festive atmosphere. Free admission.

Information: 03 83 76 35 35

L’événement Fête de la Musique Baccarat a été mis à jour le 2026-05-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS