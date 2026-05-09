Le Livrodrome Place du Général de Gaulle Baccarat
Le Livrodrome Place du Général de Gaulle Baccarat jeudi 25 juin 2026.
Baccarat
Le Livrodrome
Place du Général de Gaulle Médiathèque de Baccarat Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Le Livrodrome, c’est une journée pas comme les autres, pensée pour les 11 à 18 ans un terrain de jeu où la lecture devient une aventure. Au programme, entre 13 et 20 expériences originales à tester, interactives, créatives, surprenantes, pour explorer les livres autrement et repartir avec ses propres découvertes à lire. Bien plus qu’un simple événement, le Livrodrome donne envie de lire, vraiment, et fait naître une dynamique qui continue bien après la journée, partout sur le territoire. Gratuit.
Renseignements au 03 83 73 16 52 ou par mail à baccarat@delunevilleabaccarat.frEnfants
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Place du Général de Gaulle Médiathèque de Baccarat Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr
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English :
The Livrodrome is a day like no other, designed for 11-18 year-olds: a playground where reading becomes an adventure. On the program: between 13 and 20 original experiences to try out, interactive, creative and surprising, to explore books in a different way and leave with your own discoveries to read. Much more than a simple event, the Livrodrome makes you want to read, really want to read, and creates a dynamic that continues long after the day is over, all over the region. Free admission.
Information: 03 83 73 16 52 or baccarat@delunevilleabaccarat.fr
L’événement Le Livrodrome Baccarat a été mis à jour le 2026-05-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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