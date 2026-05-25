Festival Bach de Toul Les grands concerts d’orgue de Baccarat Église Saint-Rémy de Baccarat Baccarat

Baccarat

Festival Bach de Toul Les grands concerts d’orgue de Baccarat

Église Saint-Rémy de Baccarat Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Au vu du succès de la première édition, la ville de Baccarat renouvelle son partenariat avec le festival Bach de Toul et vous donne rendez-vous les 4 samedis d’août pour de nouvelles magnifiques auditions d’orgue. Entrée libre.Tout public

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Église Saint-Rémy de Baccarat Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

In view of the success of the first edition, the town of Baccarat is renewing its partnership with the Toul Bach Festival, and invites you to join us on the 4th Saturday in August for another series of magnificent organ auditions. Free admission.

L’événement Festival Bach de Toul Les grands concerts d’orgue de Baccarat Baccarat a été mis à jour le 2026-05-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS