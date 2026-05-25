Kiosque en Fête Les Crakers Parc Michaut Baccarat

Baccarat

Kiosque en Fête Les Crakers

Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Place au rockabilly et aux légendes du rock’n’roll ! Des riffs endiablés d’Elvis Presley aux standards de Chuck Berry, en passant par Eddy Mitchell, Dick Rivers et Les Forbans, préparez-vous à une soirée rétro 100 % rockabilly, pleine d’énergie et de bonne humeur. Gratuit.Tout public

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Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

Make way for rockabilly and rock?n?roll legends! From the frenzied riffs of Elvis Presley to the standards of Chuck Berry, Eddy Mitchell, Dick Rivers and Les Forbans, get ready for a 100% retro rockabilly evening, full of energy and good humor. Free admission.

L’événement Kiosque en Fête Les Crakers Baccarat a été mis à jour le 2026-05-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS