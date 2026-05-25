Kiosque en Fête Les Crakers Parc Michaut Baccarat
Kiosque en Fête Les Crakers Parc Michaut Baccarat samedi 25 juillet 2026.
Baccarat
Kiosque en Fête Les Crakers
Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Place au rockabilly et aux légendes du rock’n’roll ! Des riffs endiablés d’Elvis Presley aux standards de Chuck Berry, en passant par Eddy Mitchell, Dick Rivers et Les Forbans, préparez-vous à une soirée rétro 100 % rockabilly, pleine d’énergie et de bonne humeur. Gratuit.Tout public
0 .
Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Make way for rockabilly and rock?n?roll legends! From the frenzied riffs of Elvis Presley to the standards of Chuck Berry, Eddy Mitchell, Dick Rivers and Les Forbans, get ready for a 100% retro rockabilly evening, full of energy and good humor. Free admission.
L’événement Kiosque en Fête Les Crakers Baccarat a été mis à jour le 2026-05-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
À voir aussi à Baccarat (Meurthe-et-Moselle)
- Gala de Baccarat Dynamic Salle des Fêtes Baccarat 6 juin 2026
- Festival Bach de Toul Concert orgue et trompette Église Saint Rémy de Baccarat Baccarat 6 juin 2026
- Les Dîners Nomades Baccarat Musée et Café Baccarat Musée et Café Baccarat 19 juin 2026
- Fête de la Musique Parc Michaut Baccarat 20 juin 2026
- Le Livrodrome Place du Général de Gaulle Baccarat 25 juin 2026