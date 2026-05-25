Kiosque en Fête La fée Nathalia et Patrizio Parc Michaut Baccarat
Kiosque en Fête La fée Nathalia et Patrizio Parc Michaut Baccarat dimanche 2 août 2026.
Baccarat
Kiosque en Fête La fée Nathalia et Patrizio
Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La Fée Nathalia & Patrizio, c’est avant tout une rencontre musicale inattendue, mêlant la chaleur des sonorités latines à l’univers de la célèbre accordéoniste locale. Entre chansons françaises, italiennes et espagnoles, ce duo complice vous invite à oublier vos soucis le temps d’un moment de danse et de partage.
Leur spectacle porte également un beau message à travers leur association Les Bienfaits de la musique , créée pour faire vivre la musique partout où elle apporte réconfort, lien et joie hôpitaux, établissements spécialisés, thés dansants ou encore rencontres intergénérationnelles. Assurément, cet après-midi musette promet de faire du bien ! Gratuit.Tout public
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Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35
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English :
La Fée Nathalia & Patrizio is above all an unexpected musical encounter, blending the warmth of Latin sounds with the world of the famous local accordionist. With a mix of French, Italian and Spanish songs, this duo invites you to forget your worries for a moment of dancing and sharing.
Their show also carries a fine message through their association Les Bienfaits de la musique , created to bring music to life wherever it brings comfort, connection and joy: hospitals, specialized establishments, tea dances and intergenerational meetings. This musette afternoon promises to do some good! Free admission.
L’événement Kiosque en Fête La fée Nathalia et Patrizio Baccarat a été mis à jour le 2026-05-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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