Kiosque en Fête La fée Nathalia et Patrizio Parc Michaut Baccarat

Baccarat

Kiosque en Fête La fée Nathalia et Patrizio

Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La Fée Nathalia & Patrizio, c’est avant tout une rencontre musicale inattendue, mêlant la chaleur des sonorités latines à l’univers de la célèbre accordéoniste locale. Entre chansons françaises, italiennes et espagnoles, ce duo complice vous invite à oublier vos soucis le temps d’un moment de danse et de partage.

Leur spectacle porte également un beau message à travers leur association Les Bienfaits de la musique , créée pour faire vivre la musique partout où elle apporte réconfort, lien et joie hôpitaux, établissements spécialisés, thés dansants ou encore rencontres intergénérationnelles. Assurément, cet après-midi musette promet de faire du bien ! Gratuit.Tout public

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Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

La Fée Nathalia & Patrizio is above all an unexpected musical encounter, blending the warmth of Latin sounds with the world of the famous local accordionist. With a mix of French, Italian and Spanish songs, this duo invites you to forget your worries for a moment of dancing and sharing.

Their show also carries a fine message through their association Les Bienfaits de la musique , created to bring music to life wherever it brings comfort, connection and joy: hospitals, specialized establishments, tea dances and intergenerational meetings. This musette afternoon promises to do some good! Free admission.

L’événement Kiosque en Fête La fée Nathalia et Patrizio Baccarat a été mis à jour le 2026-05-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS