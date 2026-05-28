Exposition Dominique Grentzinger à la Villa Lemanska Villa Lemanska Baccarat
Exposition Dominique Grentzinger à la Villa Lemanska Villa Lemanska Baccarat dimanche 26 juillet 2026.
Baccarat
Exposition Dominique Grentzinger à la Villa Lemanska
Villa Lemanska 21 Rue du Parc Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20
L’association Lumières dévoile sa prochaine exposition estivale avec l’artiste Dominique Grentzinger. Rendez-vous tous les dimanches de 14h à 19h du 26 juillet au 20 septembre pour la découvrir. Possibilité de promenade dans le parc. Entrée libre.Tout public
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Villa Lemanska 21 Rue du Parc Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37 lumieresabaccarat@gmail.com
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English :
The Lumières association unveils its next summer exhibition with artist Dominique Grentzinger. Come and discover it every Sunday from 2pm to 7pm from July 26 to September 20. Possibility of walking in the park. Free admission.
L’événement Exposition Dominique Grentzinger à la Villa Lemanska Baccarat a été mis à jour le 2026-05-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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