Kiosque en Fête Last Time Parc Michaut Baccarat

Baccarat

Kiosque en Fête Last Time

Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

La clôture de Kiosque en fête sera résolument rock avec le groupe Last time dont les 5 musiciens n’ont qu’un seul mot d’ordre Rock is good for you ! . Ces musiciens passionnés revisitent les grands noms du genre AC/DC, The Rolling Stones, Deep Purple, Hendrix, ZZ Top ou encore The Clash. Un final énergique pour terminer l’été en beauté par un voyage à travers le meilleur du Rock ! Gratuit.Tout public

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Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

Kiosque en fête closes with a resolutely rocking performance by Last Time, a group of 5 musicians with a single motto: Rock is good for you! These passionate musicians revisit the great names of the genre: AC/DC, The Rolling Stones, Deep Purple, Hendrix, ZZ Top and The Clash. An energetic finale to end the summer in style, with a journey through the best of Rock! Free admission.

L’événement Kiosque en Fête Last Time Baccarat a été mis à jour le 2026-05-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS