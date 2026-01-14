Loches

Concert du chœur O Musica

2 Rue Thomas Pactius Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20 22:15:00

Date(s) :

2026-06-20

Le chœur O Musica du Vésinet (Yvelines) est heureux de vous inviter à son prochain concert qui vous plongera au cœur de la musique romantique du XIXème siècle Berlioz, Debussy, Delibes, Mendelssohn, Saint-Saëns, Fauré et Bartók… Un voyage musical joyeux, intense et raffiné, profane et religieux.

Le chœur O Musica du Vésinet (Yvelines) est heureux de vous inviter à son prochain concert qui vous plongera au cœur de la musique romantique.

Au programme de célèbres œuvres de Berlioz, Brahms, Debussy, Delibes, Mendelssohn, Saint-Saëns, Fauré et Bartók… Un voyage musical joyeux, intense et raffiné, profane et religieux à travers les grandes œuvres du XIXe siècle. .

2 Rue Thomas Pactius Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 99 29 44 omusicaweb@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The O Musica choir in Le Vésinet (Yvelines) is delighted to invite you to its next concert, which will plunge you into the heart of 19th-century Romantic music: Berlioz, Debussy, Delibes, Mendelssohn, Saint-Saëns, Fauré and Bartók… A joyful musical journey, intense and refined, secular and religio

L’événement Concert du chœur O Musica Loches a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire