Concert du chœur O Musica Loches
Concert du chœur O Musica Loches samedi 20 juin 2026.
Loches
Concert du chœur O Musica
2 Rue Thomas Pactius Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20 22:15:00
Date(s) :
2026-06-20
Le chœur O Musica du Vésinet (Yvelines) est heureux de vous inviter à son prochain concert qui vous plongera au cœur de la musique romantique du XIXème siècle Berlioz, Debussy, Delibes, Mendelssohn, Saint-Saëns, Fauré et Bartók… Un voyage musical joyeux, intense et raffiné, profane et religieux.
Le chœur O Musica du Vésinet (Yvelines) est heureux de vous inviter à son prochain concert qui vous plongera au cœur de la musique romantique.
Au programme de célèbres œuvres de Berlioz, Brahms, Debussy, Delibes, Mendelssohn, Saint-Saëns, Fauré et Bartók… Un voyage musical joyeux, intense et raffiné, profane et religieux à travers les grandes œuvres du XIXe siècle. .
2 Rue Thomas Pactius Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 31 99 29 44 omusicaweb@gmail.com
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English :
The O Musica choir in Le Vésinet (Yvelines) is delighted to invite you to its next concert, which will plunge you into the heart of 19th-century Romantic music: Berlioz, Debussy, Delibes, Mendelssohn, Saint-Saëns, Fauré and Bartók… A joyful musical journey, intense and refined, secular and religio
L’événement Concert du chœur O Musica Loches a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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