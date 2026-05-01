Suze-la-Rousse

Concert du CIAEM

Eglise St Bach Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Vous écouterez dans cette église de la musique avec un choeur, et comme instrument du galoubet, du tambourin, de l’accordéon et de la cornemuse.

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Eglise St Bach Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 65 64 81 ciaem.tulette@yahoo.fr

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English :

In this church, you’ll hear music with a choir, and galoubet, tambourine, accordion and bagpipes as instruments.

L’événement Concert du CIAEM Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence