Concert du CIAEM Suze-la-Rousse
Concert du CIAEM Suze-la-Rousse vendredi 22 mai 2026.
Suze-la-Rousse
Concert du CIAEM
Eglise St Bach Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Vous écouterez dans cette église de la musique avec un choeur, et comme instrument du galoubet, du tambourin, de l’accordéon et de la cornemuse.
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Eglise St Bach Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 65 64 81 ciaem.tulette@yahoo.fr
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English :
In this church, you’ll hear music with a choir, and galoubet, tambourine, accordion and bagpipes as instruments.
L’événement Concert du CIAEM Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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