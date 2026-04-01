Rosnay

Concert Du classique aux musiques du monde

13 Rue Saint-André Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’association Sauvegarde du Patrimoine de Rosnay vous invite à un concert du choeur des dames de la Vienne.

L’association de Sauvegarde du Patrimoine de Rosnay vous propose un concert Le choeur des Dames du Val de Vienne, avec Nelly Vila, saprano et Hélène Bechade, mezo-soprano, sous la direction de Hugue Hugot accompagné au piano par Naïma Mirail. .

13 Rue Saint-André Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 09 91 98

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English :

The association Sauvegarde du Patrimoine de Rosnay invites you to the Faridol concert.

L’événement Concert Du classique aux musiques du monde Rosnay a été mis à jour le 2026-04-13 par Destination Brenne